Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet nach der für heute erwarteten Zulassung des Moderna-Impfstoffs zunächst nicht mit großen Lieferungen des Serums.

Im ersten Quartal erwarte man in Deutschland knapp zwei Millionen Dosen, sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. Wenn der Impstoff noch im Laufe des Tages genehmigt werde - wovon auszugehen sei - könnten die ersten Lieferungen nächste Woche eintreffen. Insgesamt habe Deutschland bei Moderna über die EU gut 50 Millionen Dosen bestellt, die im Laufe des Jahres erwartet werden. Der Gesundheitsminster bekräftigte zudem erneut, dass bis zum Sommer allen Menschen in Deutschland ein Impf-Angebot gemacht werden könne. Man habe ausreichend Impfstoff bestellt.



Das wird in Teilen der Politik, auch beim Koalitionspartner SPD, bezweifelt. Spahn steht deshalb unter Druck.



Wie es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus steht, haben wir hier zusammengefasst.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 6.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 31.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 05.01.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 4.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.