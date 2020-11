Vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie gibt es mehrere Vorschläge, um die Situation an den Schulen zu verbessern. Um deren Schließung zu verhindern, sprach sich Gesundheitsminister Spahn dafür aus, beim Auftreten eines Infektionsfalls umgehend die Klasse in häusliche Isolation zu schicken.

Nach negativen Schnelltests am fünften Tag könnten die Schüler wieder zurückkehren, sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, sprach sich dafür aus, bessere Voraussetzungen für den digitalen Unterricht zu schaffen. Nur dann ließen sich ältere Schüler oder Berufsschüler verantwortungsvoll nach hause schicken, sagte Kuban den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert kostenlose Masken für Schüler und Lehrer.



Spitzenpolitiker von Union und SPD plädieren für eine Verlängerung des derzeitigen Teil-Lockdowns. Unter anderem setzen sich der bayerische Ministerpräsident Söder und Vizekanzler Scholz dafür ein.



Söder sagte der "Bild am Sonntag", um ein schönes Weihnachten zu verbringen, müsse man den Lockdown auf jeden Fall um zwei bis drei Wochen verlängern und auch vertiefen. Söder ergänzte, die Maßnahmen sollten mindestens so lange aufrecht erhalten bleiben, bis der als kritisch eingestufte sogenannte Inzidenzwert von 50 wieder erreicht sei - als maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Politik und Wissenschaft gehen davon aus, dass mit einem solchen Wert das Gesundheitssystem nicht dauerhaft überlastet wird. Derzeit liegt der Wert bei rund 140.



Vizekanzler Scholz von der SPD meinte ebenfalls, alles spreche dafür, dass die aktuellen Beschränkungen über den 30. November hinaus noch eine Zeit lang fortgesetzt werden müssten. In diesem Fall sei aus seiner Sicht eine staatliche finanzielle Unterstützung für betroffene Branchen weiter nötig. Zuvor hatte bereits Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Unternehmen weitere Hilfen bei einem längeren Lockdown in Aussicht gestellt.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung drängen auch die unionsgeführten Länder auf eine Verlängerung der Beschränkungen. Dies habe ein Vorgespräch für das anstehende Bund-Länder-Treffen mit Kanzlerin Merkel am kommenden Mittwoch ergeben, berichtet das Blatt. Für die Weihnachtstage wird demnach allerdings eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen angestrebt.

