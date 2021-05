Die Bundesregierung will noch in diesem Sommer Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus für Jugendliche schaffen.

Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert dafür, Biontech-Impfdosen für Schüler zu reservieren. Ziel sei es, alle Schulpflichtigen, die eine Impfung erhalten könnten, bis Ende August auch tatsächlich zu impfen, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Damit könnten Schulen nach den Sommerferien dann wieder öffnen.



Nach Biontech/Pfizer will jetzt auch das US-Pharmaunternehmen Moderna die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche beantragen. Damit soll auch die Altersgruppe zwischen zwölf und 17 Jahren geschützt werden, sagte der Moderna-Vorsitzende Bancel der französischen Sonntagszeitung "Journal du dimanche". Ideal sei es, wenn dies bis Ende August erfolgen und die Kinder geimpft werden könnten - andernfalls drohe eine vierte Corona-Welle, so Blancel.

