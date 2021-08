Die von der Bundesregierung in Erwägung gezogene 3G-Regel in Fernzügen wird wohl nicht eingeführt werden.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte Bild TV, er sehe das nicht kommen. Dies habe eine Prüfung durch die Fachressorts ergeben. Dabei sei es darum gegangen, ob eine solche Regel eine Rechtsgrundlage habe, ob sie umsetzbar und infektiologisch sinnvoll sei.



Demnach hätten nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Züge nutzen dürfen. Kritik an dem Plan war aus den Reihen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gekommen. Corona-Nachweispflichten im Fernverkehr dürften nicht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen.



In Deutschland gilt die 3G-Regel bislang nur bei Auslandsflügen und in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens - etwa beim Restaurantbesuch in Innenräumen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.