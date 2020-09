In der Corona-Pandemie könnten nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn künftig auch Tests für Zuhause zum Einsatz kommen.

Man werde in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr Ergänzungen der Testmöglichkeiten sehen, sagte Spahn nach Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder in Berlin. Ab wann es sogenannte Heimtests geben wird, sagte er nicht. Mit Blick auf die für Mitte Oktober angekündigte neue Teststrategie betonte der CDU-Politiker, er sei zuversichtlich, dass mit sogenannten Antigen-Tests zusätzlich in großer Millionenzahl pro Monat Tests gemacht werden könnten.



Übereinstimmend mahnten die Minister die Bevölkerung zur weiteren Beachtung der Schutzmaßnahmen. Hauptrisiken seien die Bereiche, in denen man gesellig sei und feiere, erklärte Spahn. Zugleich stellte er sich hinter den Appell von Bundeskanzlerin Merkel zum Durchhalten in der Corona-Krise. Es seien harte Monate für viele Menschen.



Merkel hatte heute im Bundestag erklärt, sie erlebe derzeit, dass die Vorsicht der Menschen nachlasse. Man riskiere gerade alles, was man in den vergangenen Monaten erreicht habe. Daher müssten alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander achten.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.