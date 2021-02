Bundesgesundheitsminister Spahn ist Zweifeln an dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca entgegengetreten.

Ein sicherer und zugelassener Impfstoff schütze, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Man müsse aufpassen, dass sich die Gesellschaft nicht "in etwas hineinrede", betonte der Minister. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Menschen Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat abgelehnt. Hintergrund waren Berichte über Nebenwirkungen und Studienergebnisse, wonach der Astrazeneca-Impfstoff weniger wirksam ist als die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna. Der Virologe Christian Drosten hatte zuvor erklärt, er habe keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Astrazeneca-Impfstoff und sei für einen breiten Einsatz des Präparats.



Spahn warnte vor einer weiteren Verbreitung der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Coronavirus-Variante. Binnen zwei Wochen sei dieser bei den untersuchten positiven Proben von knapp sechs Prozent auf mehr als 22 Prozent gestiegen, sagte Spahn in Berlin mit Verweis auf Daten des Robert Koch-Instituts. Der Anteil der südafrikanischen Variante liegt laut Spahn bei rund 1,5 Prozent. Trotz der schnellen Verbreitung der britischen Mutation gehe die Zahl der Neuinfektionen insgesamt aber zurück. Das zeige, dass die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wirkten.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.