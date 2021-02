Nach Ansicht des Präsidentes des Robert Koch-Instituts, Wieler, bewegt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland noch immer auf zu hohem Niveau. Die britische Virus-Mutante breite sich massiv aus, was die Bekämpfun der Pandemie noch schwieriger mache, sagte er in Berlin.

Wieler erklärte auf einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn, er rechne in den nächsten Wochen mit weiteren Ausbrüchen von Covid-19. Davon dürften wegen der neuen Virus-Mutationen zunehmend auch junge Leute und Kinder betroffen sein. Wieler betonte, der rückläufige Trend der vergangenen Wochen bei den Neuinfektionen setze sich offenbar nicht fort. Immer noch würden mehrere hundert Todesfälle pro Tag gemeldet. Deshalb müssten die Corona-Schutzmaßnahmen auch weiterhin eingehalten werden.



Spahn bekräftigte, dass es ab März für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlose Schnelltests etwa in Apotheken geben solle. Ähnlich wie bei den Masken werde es wahrscheinlich in den ersten zwei Tagen zu Engpässen kommen. Eine Zulassung für die geplanten Selbst-Tests, die auch von Laien durchgeführt werden könnten, werde es dann voraussichtlich im Laufe des Monats geben, so Spahn.



Nach jüngsten Angaben haben die Gesundheitsämter binnen eines Tages 9.113 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind etwa 750 weniger als am Freitag vor einer Woche. Außerdem wurden 508 weitere Todesfälle verzeichnet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 56,8.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.