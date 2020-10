Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Pläne verteidigt, seine Sonderbefugnisse in der Corona-Pandemie zu verlängern. Die Existenz dieser Regelungen entspringe nicht Willkür oder Zufall. Die Pläne hatten viel Kritik ausgelöst, auch beim Koalitionspartner SPD und zuletzt auch bei Bundestagsvizepräsidentin Roth (Bündnis90/Die Grünen).

Spahn sagte im ZDF, die Sonderbefugnisse des Gesundheitsministers hätten gesetzliche Grundlagen und würden regelmäßig vom Bundestag diskutiert. Das werde auch weiterhin so sein. Das Gesundheitsministerium will die Befugnisse über eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes über den 31. März 2021 hinaus verlängern. Spahn sagte, die Neuordnung solle auch eine Klärung von Zuständigkeiten rund um die Einreise aus dem Ausland und die Einreisbeschränkungen mit sich bringen.



Spahn zeigte sich offen für eine breite Debatte im Bundestag. Hintergrund ist die wachsende Kritik, dass das Parlament zuwenig Mitsprache in der Pandemie hat. Spahn betonte, es gehe um die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Er sei bereit, in Zukunft häufiger im Parlament über die Maßnahmen zu diskutieren. Spahn betonte zugleich, dass weder Bund noch Bundesländer eigenmächtig handelten, sondern wie im Gesetz vorgesehen.

Roth: Keine "unbefristeten Generalermächtigungen"

Bundestagsvizepräsidentin Roth sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass Spahn unbefristete Generalermächtigungen einfordere und damit den Bundestag als Herzkammer der Demokratie außen vor lassen wolle. Es sei eine gefährliche Schieflage für die Demokratie dadurch entstanden, dass die Regierung seit Monaten wesentliche Entscheidungen am Parlament vorbei treffe.



Zudem würden öffentliche Debatten im Parlament auch die Akzeptanz der Bürger für Corona-Maßnahmen stärken. In den vergangenen Wochen habe sich die Politik durch Verordnungen wie das Beherbergungsverbot oftmals gerächt, so Roth. Das Beherbungsverbot war in mehreren Bundesländer von Gerichten gekippt worden.

Schäuble legt Vorschläge für mehr Beteiligung des Bundestages vor

Bundestagspräsident Schäuble hatte den Fraktionen im Bundestag gestern Vorschläge für eine stärkere Beteiligung des Parlaments vorgelegt. Demnach sollen die Befugnisse der Regierung deutlich restriktiver gefasst und befristet werden.



Zuvor hatten Vertreter mehrerer Parteien Kritik an den Regelungen geäußert. Der SPD-Rechtsexperte Post betonte, seit einem Dreivierteljahr erlasse die Regierung in Bund, Ländern und Kommunen Verordnungen, ohne dass auch nur einmal ein gewähltes Parlament darüber abgestimmt habe. Unionsfraktionsvize Linnemann von der CDU sprach von einer beunruhigenden Entwicklung. Die Linken-Vorsitzende Kipping sagte, eine epidemiologische Not dürfe nicht zu einem Notstand der Demokratie werden. Ähnlich äußerten sich auch FDP und AfD.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.