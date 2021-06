Bundesgesundheitsminister Spahn hat sein Vorgehen bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken verteidigt.

Es habe sich im Frühjahr 2020 um eine Notlage gehandelt, und sein Ressort habe deshalb unkonventionell handeln müssen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Selbst Unikliniken hätten damals befürchtet, wegen fehlender Masken unter Umständen schließen zu müssen. Deshalb habe das Gesundheitsministerium alles versucht und auch viel bezahlt. Nun gelte es, daraus Lehren zu ziehen und die Abläufe im Ministerium in solchen Lagen zu verbessern, so Spahn.



Der Bundesrechnungshof hatte die zentrale Beschaffung von Masken im Frühjahr 2020 kritisiert. Es seien viel zu große Mengen bestellt worden.

