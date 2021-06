Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus zu Vorsicht.

In der derzeitigen Phase der Pandemie gehe es darum, die richtige Balance zu finden, sagte Spahn im ARD-Fernsehen. Man könne zwar lockern, die Stimmung dürfe aber nicht zu Übermut führen. Besonders mit Blick auf Herbst und Winter müsse man wachsam bleiben, betonte der CDU-Politiker.



Zur Situation an den Schulen sagte Spahn, Ziel müsse es sein, nach den Sommerferien so viel Normalität wie möglich herzustellen. Die Sicherheit dürfe dabei jedoch nicht vernachlässigt werden. Eine Möglichkeit seien Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren. Bis Ende August könne man allen Interessierten aus dieser Altersgruppe eine erste Impfung anbieten. Wer dies nicht annehme, müsse weiter regelmäßig getestet werden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.