Bundesgesundheitsminister Spahn warnt vor den Auswirkungen der vierten Corona-Welle. Die Lage verschärfe sich gerade wieder, sagte der CDU-Politiker dem "Mannheimer Morgen". Auf den Intensivstationen gingen die Covid-19-Zahlen erneut hoch. Dort lägen zu 90 Prozent Nichtgeimpfte, betonte Spahn. Einen pauschalen weiteren Lockdown schloss er erneut aus.

Drei von vier Erwachsenen in Deutschland hätten sich für eine Impfung entschieden. Für sie werde es keine zusätzlichen Kontakt- und Ausgangssperren geben, erklärte Spahn. Das sei geltende Rechtslage. Die große Mehrheit habe sich in die Freiheit zurückgeimpft, sagte der Minister.

Wird die dritte Impfung nötig?

Spahn erwägt nach eigenen Angaben, allen Bürgern eine Auffrischungs-Impfung gegen das Virus anzubieten. In den einzelnen Bundesländern werde jetzt mit den sogenannten Booster-Impfungen in Pflegeeinrichtungen sowie für besonders gefährdete Menschen begonnen. In einem zweiten Schritt könne man dann darüber nachdenken, Auffrischungen auch allen anderen anzubieten, sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Israel hat bereits mit Drittimpfungen begonnen und weitet das Programm weiter aus. Wie gestern mitgeteilt wurde, wird die Auffrischung ab sofort allen Menschen ab 40 Jahren angeboten. Lehrkräfte, Pflegepersonal und andere Gruppen können sich zudem unabhängig vom Alter dafür anmelden. Die Weltgesundheitsorganisation fordert reiche Staaten dagegen auf, zunächst Impfstoffe an andere Länder abzugeben, in denen bislang noch sehr wenig Menschen geschützt sind.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.