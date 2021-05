Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Spahn sind mittlerweile mehr als 70 Prozent aller über 60-jährigen Personen mindestens einmal geimpft worden.

10,9 Millionen Menschen in Deutschland hätten bereits einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Die Impfkampagne schreite voran und verlaufe zufriedenstellend. Bei der Nach-Digitalisierung von Impfdaten will Spahn trotz der Kritik von Branchenvertretern Ärzte und Apotheken einbeziehen, die dafür entsprechend vergütet werden sollen. Angesichts der bevorstehenden Pfingstfeiertage warnte der Minister die Bürger jedoch vor Leichtsinn. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, die etablierten Schutz- und Hygieneregeln müssten weiter beachtet werden.



Ähnlich äußerte sich der Chef des Robert Koch-Instituts, Wieler. Trotz Erfolgen bei der Bekämpfung sei weiter Voricht notwendig. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass das Virus wieder die Oberhand gewinne.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.