Wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus rechnet Bundesgesundheitsminister Spahn mit einem drastischen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

Wenn sich die derzeitige Entwicklung fortsetze, könnte bereits im September die Marke von 400 überschritten werden und im Oktober die von 800, sagte Spahn in Berlin. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 11. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche neu anstecken. Der bislang höchste gemessene Wert in Deutschland wurde an Weihnachten gemessen und lag bei gut 200.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.