Corona-Schnelltests sollen offenbar ab kommender Woche wieder kostenfrei angeboten werden.

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Spahn. Demnach sollen die Menschen in Deutschland erneut Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche haben. Laut Verordnungsentwurf soll damit verhindert werden, dass Personen aufgrund finanzieller Erwägungen auf Tests verzichteten.



Angesichts der kritischen Corona-Lage dringt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel auf eine rasche Bund-Länder-Abstimmung mit den Ministerpräsidenten. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Pandemie breite sich in dramatischer Weise aus. Dies erfordere eine schnelle und einheitliche Reaktion. Merkel sei mit den Ländern und den möglichen künftigen Koalitionsparteien in intensivem Kontakt, um einen schnellstmöglichen Termin herbeizuführen. Unter den Ländern gibt es dazu bisher aber keine einheitliche Linie, so dass der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Wüst, bislang nicht zu einer solchen Konferenz einladen konnte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 10.11.)



+ 3G am Arbeitsplatz: Das planen die Ampel-Parteien (Stand: 9.11.)



+ Corona-Maßnahmen: Wie andere Staaten die Pandemie bekämpfen (Stand: 10.11.)



+ Entwicklungen: Warum es trotz Impfungen zur vierten Corona-Welle gekommen ist (Stand 2.11.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 5.11.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 7.11.)



+ Kurz erklärt: Die derzeit gängigsten Abkürzungen in der Corona-Pandemie (Stand: 9.11.)

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.