Die spanische Zentralregierung droht der Region Madrid nach dem Gerichtsurteil gegen den Teil-Lockdown damit, den Notstand zu verhängen.

Ministerpräsident Sánchez erklärte, die Regionalregierung habe nun die Wahl - noch könne sie die Corona-Restriktionen selbst in Kraft setzen. Heute will Sánchez dazu eine Krisensitzung mit seinem Kabinett abhalten, außerdem wollen Vertreter der Zentral- und der Regionalregierung miteinander beraten.



Ein Regionalgericht hatte die Abriegelung der spanischen Haupstadt-Region gestern für unzulässig erklärt und auf Freiheitsrechte verwiesen. Mit rund 600 Infektionen pro 100.000 Einwohner im Durchschnitt in den vergangenen Wochen weist die Region Madrid die höchste Corona-Ansteckungsrate in ganz Spanien auf. Die landesweite Rate ist die höchste in der EU.

