Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, hat Hoffnungen auf eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen gedämpft.

Jetzt eher auf lange Sicht zu fahren, sei sinnvoller als ein ständiges Hin und Her, sagte Schneider in Berlin. Man sollte sich darauf einstellen, dass die Strecke bis März gehe. Statt Erleichterungen sei es mit Blick auf die Infektionslage eher so, dass über weitere Verschärfungen gesprochen werde, stellte er mit Blick auf den laufenden Abstimmungsprozess zwischen Bund und Ländern klar. Es sei kaum vorstellbar, dass man am 15. Dezember sage, es sei alles wieder gut. Auch eine weitgehende Auslastung der Intensivbetten wie in der Schweiz und anderen Nachbarländern müsse vermieden werden, betonte Schneider.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.