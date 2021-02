Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fechner, hält die Debatte über mögliche Lockerungen für Geimpfte für richtig.

Fechner sagte im Deutschlandfunk, seriös könne man dies jedoch erst dann tun, wenn wirklich feststehe, dass von Geimpften keine Ansteckungsgefahr ausgehe. Klar sei aber auch, dass es im Bereich der Daseinsvorsorge keine Unterschiede geben dürfe. So müsse etwa der Besuch im Dialysezentrum oder im Supermarkt weiterhin allen Menschen offenstehen. Sollten private Unternehmen dies anders sehen, müsse man gesetzlich tätig werden.



Mit Blick auf die kommenden Bund-Länder-Beratungen am 3. März sagte Fechner, es müsse jetzt grundsätzlich zu Lockerungen kommen. Familien und Unternehmen seien am Limit, deshalb müsse man dringend Wege der Öffnung finden, an die sich dann alle Bundesländer auch halten sollten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.