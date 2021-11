Von den Kommunen kommt Kritik an der Debatte über eine kurzfristige Wiedereröffnung von Corona-Impfzentren.

Ein Impfzentrum sei "keine Taschenlampe", die je nach Stimmungslage aus- und wieder angeknipst werden könne, heißt es in einem Schreiben des Deutschen Städtetags an die Gesundheitsminister der Länder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Strukturen seien verändert, Flächen anderweitig genutzt, Personal umgeschichtet worden. Ein derartiger Richtungsumschwung sei nicht nachvollziehbar.



Auch der FDP-Politiker und Obmann seiner Partei im Gesundheitsausschuss, Ullmann, hält die Wiedereröffnung von Impfzentren für unnötig. Viele ältere Menschen würden in Einrichtungen oder zuhause betreut und würden nicht in die Impfzentren kommen, sagte Ullmann im Deutschlandfunk. Bei Auffrischungsimpfungen setze er vor allem auf die Unterstützung der Hausarztpraxen.



Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Hausärzte hätten die nötige Erfahrung und Kapazitäten für die Impfungen. Die Impfzentren seien zehnmal so teuer wie das Impfen in den Arztpraxen, erklärte Montgomery. Außerdem sei die Hemmschwelle für viele Menschen beim Hausarzt viel niedriger.



Der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn hatte in der "Rheinischen Post" dafür plädiert, dass die Länder die Impfzentren "wieder startbereit machen" sollten.

