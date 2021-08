Der Deutsche Städtetag fordert von Bund und Ländern eine Impfstrategie für Herbst und Winter, um für eine vierte Corona-Welle besser gewappnet zu sein.

Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe eine ganze Reihe neuer Aufgaben. Als Beispiele nannte er Auffrischungsimpfungen für Ältere und Pflegebedürftige, mehr Impfungen für Kinder ab 12 Jahren und mehr direkte Impfangebote. Die Städte bräuchten Klarheit über den September hinaus, wenn die meisten großen Impfzentren schließen würden.



Auch der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft verlangte einen Fahrplan. Ein erneuter Lockdown müsse jetzt verbindlich ausgeschlossen werden, heißt es in einem Brief an den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Laschet.



Am Dienstag wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit der Bundesregierung angesichts steigender Coronazahlen über das weitere Vorgehen beraten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 07.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 06.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.