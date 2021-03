Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll über Ostern das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland stark heruntergefahren werden. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass wir uns in einer ernsten Phase der Pandemie befinden.

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden, heißt es in dem Beschlusspapier nach den Bund-Länder-Beratungen. Bundeskanzlerin Merkel betonte, das Virus sei noch nicht besiegt worden. Es lasse nicht locker. Sie sprache von einer ernsten Situation, verwies aber auch darauf, dass die Bevölkerung einen wirklich harten Weg gegangen sei. Angesichts des exponentiellen Wachstums müsse man zur Notbremse greifen. Doch dies allen werde nicht reichen. In Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 sollten deshalb die geltenden Corona-Regeln noch einmal verschärft werden. Dazu können nach der Beschlussvorlage Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktregeln und eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen. Merkel betonte, dass Bund und Länder generell von Reisen abraten.



Die Beratungen waren am Abend für mehrere Stunden unterbrochen worden und fanden danach zunächst in kleinerer Runde statt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.