Der Start kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger ist vielerorts nur schleppend angelaufen.

So gebe es etwa in Nordrhein-Westfalen nur wenige Apotheken, die solche Tests bereit anböten, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Overwiening, wies im ZDF darauf hin hin, dass es nicht möglich sein werde, die neue Test-Strategie sofort überall umzusetzen. So müsse es separate Wege in den Geschäftsräumen für Testkunden geben. Die Mitarbeiter bräuchten zudem für den eigenen Schutz eine entsprechende Ausrüstung.



Laut der Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci haben sich in der Hauptstadt bereits die ersten Bürgerinnnen und Bürger testen lassen. Die 16 neuen Testzentren würden gut angenommen, erklärte die SPD-Politikerin. Es habe auch bereits positive Befunde gegeben. Das zeige, dass das Testen Infektionsketten unterbreche.



Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche vereinbart, dass der Bund ab heute einen kostenlosen Test pro Woche durch geschultes Personal bezahlt. Für die Bereitstellung sind die Länder zuständig. Viele Fragen sind aber noch offen - etwa, wie genau die kostenlosen Tests erfasst werden sollen, um Mehrfachtests einer Person pro Woche zu verhindern. Unklar ist auch, ob die Dokumentationspflicht auch für Apotheker und Hausärzte gilt.



Die Opposition und die SPD warfen Bundesgesundheitsminister Spahn mangelhafte Vorbereitung vor. Der wies die Kritik zurück und betonte, es sei nie vereinbart worden, dass der Bund die Tests beschaffe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 08.03.)

+ Ferien: Wann ist wieder Urlaub im Ausland möglich? (Stand 26.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.3.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 27.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 02.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.