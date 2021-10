Zum Tag der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Steinmeier 14 Frauen und Männer ausgezeichnet, die sich um das Kulturleben während der Corona-Krise besonders verdient gemacht haben.

Die Pandemie habe bewusst gemacht, welche Bedeutung und welchen Wert Kunst und Kultur für jeden Einzelnen, die Gesellschaft und Demokratie hätten, sagte Steinmeier bei der Verleihung im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident appellierte auch an die Menschen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Er verurteilte Beschimpfungen und Gewalt aus den Reihen von Corona-Leugnern.



Steinmeier verlieh Verdienstorden unter anderem an die Schriftstellerin und Büchner-Preisträgerin, Terézia Mora, den Filmregisseur Christian Petzold, die Leiterin der Bremer Shakespeare Company, Renate Heitmann, und an den Schauspieler Burghart Klaußner. Für ihren besonderen Einsatz und Ideenreichtum in der Corona-Pandemie erhielt die Magdeburgerin Petra Schubert einen Orden, die Hofkonzerte für Menschen in Pflegheimen organisiert hatte.



Auch der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erhielt einen Verdienstorden. Er sei eine der ganz wichtigen Stimmen unseres Landes, hieß es zur Begründung. Die Erinnerung an die Shoah wach zu halten und die Lehren, die sich daraus für die freiheitliche demokratische Gesellschaft ergeben, bestimmten sein Handeln.

Gespräche mit Kulturschaffenden mit Nähe zu Querdenkern

Ein zunächst für die Ordensverleihung ausgewählter Künstler wurde wegen vermuteter Nähe zur Querdenken-Bewegung nicht ausgezeichnet. Es handelt sich um den Mitbegründer des "Theaters am Rand" im brandenburgischen Oderbruch, Tobias Morgenstern. Der Bundespräsident habe entschieden, von einer Ordensverleihung an Morgenstern abzusehen. Eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes sagte dem Evangelischen Pressedienst, es seien konkrete Hinweise bekannt geworden, dass sich Morgenstern der Querdenker-Bewegung angeschlossen habe.



Der zweite Mitbegründer des Theaters, Thomas Rühmann, der zusammen mit Morgenstern ausgezeichnet werden sollte, nahm ebenfalls nicht an der Verleihung teil. Die Ordensverleihung an ihn werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, hieß es. Steinmeier werde sich in Kürze mit beiden zum Gespräch treffen.

