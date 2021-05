Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, sieht die geplante Aufhebung der bisherigen Impf-Reihenfolge am 7. Juni mit einiger Skepsis. Ärzteverbände halten ein Ende der Priorisierung zwar grundsätzlich für sinnvoll, stellen aber die Frage, ob bis zum 7.6. genügend Impfstoff für die Praxen zur Verfügung stehen wird.

Mertens sagte im ARD-Fernsehen, man müsse sicherstellen, dass Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung auch tatsächlich ein Impfangebot erhalten hätten. Die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Spahn sei eine Konsequenz aus der jetzigen Situation, denn de facto sei die Priorisierung an vielen Orten schon seit einiger Zeit sehr löchrig.



Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hält das Ende der festen Impf-Reihenfolge dagegen für vertretbar. Der gewählte Zeitpunkt sei durchaus richtig, sagte Generalsekretär Watzl der "Augsburger Allgemeinen". Zitat: "Wir werden natürlich noch nicht jeden aus den Risikogruppen geimpft haben, aber der Übergang muss fließend sein, damit die Impfkampagne nicht ins Stocken gerät."

Aufhebung der Reihenfolge am 7. Juni

Die bisherige Impf-Reihenfolge soll in Deutschland vom 7. Juni an in den Arztpraxen ausgesetzt werden. Dann können alle, die älter als 16 sind, bei Verfügbarkeit einen Termin vereinbaren. Auch die Betriebsärzte werden ab diesem Tag in die Impfkampagne einbezogen.

"Schon jetzt viele Anrufe von Unternehmen"

Ärzteverbände äußerten sich allerdings skeptisch, ob bis dahin auch genug Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Die Vizepräsidentin des Verbands der Betriebs- und Werksärzte, Wahl-Wachendorf, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Aufhebung der festen Reihenfolge sei grundsätzlich eine positive Entwicklung. Allerdings müsse man davon ausgehen, dass es für die Betriebsärzte am 7. Juni noch nicht ausreichend Impfstoff geben werde. Man erhalte schon jetzt viele Anrufe von Unternehmen, die um Unterstützung bäten.

Hausärzteverband: Wer Hoffnungen weckt, muss auch liefern

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wer Hoffnungen wecke, dass ab dem 7. Juni jeder und jede im Land geimpft werde, der müsse auch liefern. Die weiterhin bestehende Impfstoffknappheit könne man nicht wegzaubern. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, begrüßte die Aufhebung der Priorisierung. Gesundheitsminister Spahn habe wohl den 7. Juni genannt, weil dann mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen sei.

"Extrem aggressive Stimmung"

Der Hausärzteverband Nordrhein berichtete von einer sehr hohen Zahl von Impfanfragen und einer, Zitat, "extrem aggressiven Stimmung". Der Vorsitzende Funken sagte der "Rheinischen Post", schon jetzt liefen die Telefone in den Praxen heiß, so dass die Hausärzte zunehmend Schwierigkeiten bei der Regelversorgung hätten. Inzwischen meldeten sich viele Praxen schon wieder vom Impfsystem ab.



Im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe beteiligen sich etwa 80 Prozent der Hausärzte und 20 Prozent der Fachärzte an der Impfaktion gegen Corona. Ein Sprecher sprach von Einzelfällen, in denen Ärzte keinen Impfstoff mehr bestellten.

