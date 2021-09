Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, hat sich unzufrieden mit dem Verlauf der Impfkampagne in Deutschland gezeigt.

Es sei betrüblich, dass sich gerade die entscheidende Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen im Augenblick nicht so gegen das Coronavirus impfen lasse, wie die Stiko das gerne sehen würde, sagte Mertens im Bayerischen Rundfunk. Dabei werde diese Altersgruppe aller Berechnung zufolge entscheidend sein für den Verlauf der vierten Corona-Welle. Er sei froh, dass in der Gruppe der über 60-Jährigen die meisten durchgeimpft seien. Bei den Impfunwilligen sei einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, so Mertens. Mit Blick auf Italien sagte er, auch Restriktionen könnten dazu führen, dass Menschen sich impfen ließen.



In Deutschland sind etwa 64 Prozent der Menschen inzwischen vollständig geimpft, deutlich weniger als in anderen EU-Ländern.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.