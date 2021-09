Die Ständige Impfkommission spricht sich in ihrer aktuellen Empfehlung nicht für generelle Corona-Auffrischungsimpfungen bei Senioren aus.

Obwohl ältere Menschen diese in Deutschland bereits bekommen können, werde eine sogenannte Booster-Dosis mit einem mRNA-Impfstoff nur für Menschen mit Immunschwäche empfohlen, teilte die Stiko mit. Ihr Chef Mertens sagte den Funke Medien, es gehe um Defekte oder Erkrankungen, bei denen das Immunsystem medikamentös herunterreguliert werde, etwa bei Autoimmunerkrankungen oder nach einer Transplantation. Die Stiko arbeitet derzeit jedoch nach eigenen Worten die Studienlage für Auffrischungsimpfungen anderer Bevölkerungsgruppen auf. Eine Entscheidung auf dieser Basis soll es dann in den kommenden Wochen geben, hieß es. Die Gesundheitsministerkonferenz hatte im August beschlossen, dass ein Booster ab 60 Jahren frühestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung wahrgenommen werden könne.



Derweil ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen erneut leicht gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 62,5 - nach 63,1 am Vortag.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 24.09.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 14.09.)



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 20.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 19.09.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.