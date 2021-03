In der Debatte um möglichst weitgreifende Corona-Schutzimpfungen wird die Forderung nach einem Impfregister für Deutschland wieder lauter.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Stiko, Mertens, meint, man könne durch ein solches Register schneller auf Zusammenhänge zwischen einer Impfung und möglichen Nebenwirkungen aufmerksam werden. Mertens sagte dem Deutschlandfunk, bis die Daten im derzeitigen System erfasst seien, vergehe ein halbes Jahr. "Das kann man gar nicht wesentlich beschleunigen. Und das ist natürlich eine relativ lange Zeit, außerdem sind natürlich die Daten (der gesetzlichen Krankenversicherungen) auch immer unvollständig. Sie sind also als große Stichprobe geeignet und sinnvoll, aber sie sind a priori unvollständig. All das könnte man natürlich mit einem Impfregister besser machen."



Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Überwachung von Impfschäden zuständig ist, stützt sich auf Behördenangaben. Diese wiederum beruhen auf Meldungen von Geimpften, Ärztinnen und Ärzten, Apotheken und der Pharmaindustrie. Um diese Verdachtsfälle zu überprüfen, greifen die Behörden auf die Daten der Gesetzlichen Krankenversicherung GKV zurück.

