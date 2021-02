Neben Tschechien und Tirol in Österreich gelten auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ab Sonntag verschärfte Einreiseregeln. Die Bundesregierung stufte das EU-Land als Gebiet mit besonders gefährlichen Virusmutationen ein.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, Beschränkungen des Reiseverkehrs seien für einen bestimmten Zeitpunkt zwingend erforderlich, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der saarländische Ministerpräsident Hans schloss erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg ebenfalls nicht aus. Er sagte den Sendern RTL und ntv, wenn es krasse Unterschiede gebe zwischen den Inzidenzen, bleibe nichts anderes übrig. Demgegenüber plädierte der Europaminister von Nordrhein-Westfalen, Holthoff-Pförtner, dafür, die Grenzen zu den Nachbarländern Niederlande und Belgien unbedingt offen zu halten. Es wäre fatal, wenn sich in der Krise wieder alle in nationale Schneckenhäuser zurückzögen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Die deutschen Spediteure warnten wegen der erforderlichen negativen Corona-Tests für eine Einreise aus Tschechien und Tirol vor Liefer-Engpässen. Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik verlangte Testzentren an den Grenzen oder die Akzeptanz von Schnelltests für Lkw-Fahrer.

Tschechien riegelt Corona-Hotspots ab

Tschechien selbst riegelte mehrere regionale Corona-Hotspots ab, unter anderem die Bezirke Cheb und Sokolov in der Nähe der deutschen Grenze. Die strikten Maßnahmen laufen jedoch bereits am Sonntag wieder aus. Dann endet der seit Oktober geltende Ausnahmezustand, der Beschränkungen der Grundrechte ermöglicht. Die Minderheitsregierung aus Populisten und Sozialdemokraten scheiterte im Parlament mit dem Versuch, eine Verlängerung des Corona-Notstands durchzusetzen.



Tschechiens Innenminister Hamacek sprach von "Wahnsinn" und warnte davor, dass dadurch alle Geschäfte, Gaststätten und Kneipen wieder öffnen. Mehrere Verwaltungsregionen und die Hauptstadt Prag kündigten an, selbst eine Gefahrenlage auszurufen, um das zu verhindern.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.