Angesichts steigender Infektionszahlen fordern Elternvertreter und Patientenschützer strengere Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten.

Der Bundeselternrat verlangt eine Impfpflicht für Lehrkräfte. Diese müsste von der Bundesregierung gesetzlich festgeschrieben werden, sagte eine Sprecherin den Funke-Medien. Die Quarantäne ganzer Klassenverbände oder gar Schulschließungen müssten unbedingt verhindert werden. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sprach sich für mehr Tests in Kliniken und Pflegeheimen aus. Tägliche Corona-Tests müssten von der Politik bundesweit angeordnet werden - unabhängig davon, ob jemand geimpft oder genesen sei.



Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, setzt sich dafür ein, regelmäßige Corona-Tests an Schulen abzuschaffen. Fischbach sagte der "Bild"-Zeitung, anlasslose Massentests seien nicht mehr notwendig, denn Kinder erkrankten selten schwer an Covid-19. Der riesige logistische Aufwand der Schnell-Tests lohne sich nicht und führe nicht selten zu falschen Ergebnissen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.