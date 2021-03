Die Zahl der Beschäftigten im Homeoffice ist einer neuen Studie zufolge deutlich gestiegen. Etwa jeder Zweite arbeitet demnach im zweiten Lockdown zu Hause. Die überwiegende Mehrheit bekommt Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt.

Laut einer repräsentativen Befragung des Bonner Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit arbeiteten 49 Prozent aller abhängig Beschäftigten ständig oder an manchen Tagen von zu Hause aus, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Im Vergleich zum ersten Lockdown im vergangenen Jahr sei dies ein Zuwachs von 13 Prozent. Mit höherem Schulabschluss und Einkommen steige die Nutzung von Homeoffice.



Im Gegensatz zu anderen Studien, die mitunter deutlich niedrigeren Homeoffice-Zahlen nannten, erfragte das Bonner Forschungsteam auch die stundengenaue Arbeitszeit und Homeoffice-Zeit. Weiteres Ergebnis der Studie: Etwa 85 Prozent der Beschäftigten bekommen Computer, Laptops und Tablets zur Verfügung gestellt, bei Smartphones und Handys sind es 44 Prozent. Büromöbel wie etwa Schreibtische oder Bürostühle erhält allerdings nur jeder Zehnte.



Es gibt vielerlei Gründe, warum Beschäftigte nicht von zu Hause aus arbeiten. 86 Prozent der Befragten erklärten dem Bericht zufolge, dass ihre Arbeit nicht dafür geeignet sei. 28 Prozent führten an, dass ihnen der persönliche Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen wichtig sei. Jeweils 19 Prozent der Beschäftigten will Arbeit und Privatleben trennen oder hat zu Hause schlechte oder nicht vorhandene technische Voraussetzungen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.