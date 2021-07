Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Suding hat die Ministerpräsidenten aufgefordert, sich bei ihrer nächsten Konferenz mit der Sicherstellung eines Präsenzunterrichts nach den Sommerferien zu beschäftigen.

Wenn es bei der Lethargie der letzten Wochen bleibe, laufe man sehenden Auges in die nächste Unterrichtsmisere, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jetzt nötig, jeden Klassenraum mit mobilen Luftfiltern auszustatten. Dafür müssten die zur Verfügung stehenden Gelder sofort in die Fläche kommen, indem bürokratische Antragsverfahren vereinfacht und verbindliche Verträge mit Herstellern und Lieferanten gemacht würden, führte Suding aus.



Ähnlich äußerte sich die Bildungsgewerkschaft GEW. Auch deren Vorsitzende Finnern warf den Bundesländern Versäumnisse in der Vorbereitung des neuen Schuljahres vor. Sie sagte der "Rheinischen Post", es müsse deshalb auch im neuen Schuljahr weiterhin regelmäßige Coronatests, das Tragen von Schutzmasken und eine Entzerrung der Stoßzeiten im öffentlichen Personennahverkehr geben.



Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sagte Finnern, die Schulen hätten in den Ferien zwar alles getan, seien aber immer noch nicht gut genug vorbereitet auf den Umgang mit der Pandemie. Die Politik habe zuviel Zeit vertrödelt. Es sorge für Unsicherheit, dass zum Herbst hin unter Umständen die Delta-Variante auf 30 Schülerinnen und Schüler in oft viel zu kleinen Klassenräumen treffen könne. Viele dieser Räumlichkeiten könnten noch immer nicht richtig gelüftet werden. Auch Luftfilter seien vielerorts noch nicht installiert, die Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahres werde knapp.



In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden die Sommerferien bereits an diesem Wochenende.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.