Am Wochenende haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Fast 42.000 Menschen in Deutschland haben bis gestern die erste Dosis erhalten. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht inzwischen täglich die aktuelle Zahl der Geimpften.

Mit Blick auf die eher geringe Zahl von knapp 42.000 hieß es, die Daten legten nahe, dass in den ersten Tagen vor allem mobile Teams in Altenheimen im Einsatz gewesen seien - wie es die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission vorsehen. Das sei aufwändiger als Impfungen in gut organisierten Zentren. Erfasst werden derzeit Impfungen mit der ersten Dosis. Eine zweite ist etwa drei Wochen später fällig.

Jeden Tag Veröffentlichung der Impfzahlen

Das Robert Koch-Institut veröffentlich inzwischen täglich an Werktagen ein digitales Impfquotenmonitoring. Die Daten werden laut RKI in den Impfzentren und durch die mobilen Impfteams erhoben. Ausdrücklich heißt es, dass Meldungen einzelner Bundesländer unter Umständen vervollständigt oder korrigiert werden müssen.



Die Grundlage für das Impfquotenmonitoring findet sich den Angaben zufolge im geänderten Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag im November verabschiedet hatte. Dort ist die Erhebung von Daten geregelt. Dazu zählen das Datum der Impfung, der Name des jeweiligen Impfstoffes, die Chargennummer, der Beginn bzw. Abschluss der Impfserie, das Pseudonym der geimpften Person, Alter und Geschlecht, die Postleitzahl sowie das "Vorliegen bzw. Nichtvorliegen einer Impfindikation nach STIKO-Empfehlung". Damit sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission gemeint.

