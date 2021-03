In mehreren Städten hat es heute wieder Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung gegeben.

In Dresden versammelten sich trotz des Verbots einer "Querdenken"-Demonstration mehrere Hundert Personen. Sie trafen sich größtenteils vor dem Kongresszentrum, wo eine als rechts geltende Gruppierung eine Kundgebung angemeldet hatte. Laut Polizei kamen aber weit mehr als die angemeldeten 150 Teilnehmer. Sie skandierten unter anderem "Die Pandemie ist vorbei." Laut Deutscher Presse-Agentur zog schließlich ein Zug von mehr als 1.000 Menschen durch die Stadt, größtenteils ohne Schutzmasken. Auf Twitter berichteten mehrere Nutzer von Angriffen auf Journalisten und Polizisten. Letztere veröffentlichte eine Nummer, an die sich betroffene Journalisten wenden können. Wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung fertigte die Polizei zahlreiche Anzeigen.



Unter dem Motto "Es reicht" waren Demonstrationen in den 16 Landeshauptstädten angekündigt. In Berlin protestierten mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesgesundheitsministerium gegen Grundrechtseinschränkungen. In München löste die Polizei die Versammlung unter anderem wegen Verstößen gegen Maskenpflicht und Mindestabstand auf. In Düsseldorf gab es neben Versammlungen auch einen Protest-Corso mit über 100 Wohnmobilen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.