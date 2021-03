Mehrere Bundesländer reagieren auf die steigenden Corona-Infektionszahlen mit neuen Regeln. Der Berliner Senat entschied, Unternehmen zu verpflichten, den Beschäftigten zweimal pro Woche einen Test anzubieten. Außerdem sollen mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller nannte einen Homeoffice-Anteil von 50 Prozent.

Gleichzeitig beschloss der Senat eine Begrenzung der Bildschirmarbeitsplätze in Präsenz. Hiervon dürfe künftig nur die Hälfte besetzt sein. Müller rief die Bürgerinnen und Bürger auf, Testmöglichkeiten stärker zu nutzen. Kontakte über die Ostertage sollten auf ein Minimum begrenzt werden.

Nur mit negativem Test zum Shoppen

Die jüngsten Lockerungen nimmt der Berliner Senat nicht zurück, obwohl die 7-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage in Folge über 100 lag. Ab Mittwoch ist aber für jeden Berliner ein negativer Corona-Test Voraussetzung, um in Geschäften jenseits von Supermärkten, Apotheken oder Drogerien Einkaufen gehen zu können.



Mecklenburg-Vorpommern führt nächtliche Ausgangsbeschränkungen ein. Sie können in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 angeordnet werden und gelten zwischen 21 und 6 Uhr. Bei einer Inzidenz von mehr als 150 sollen zudem unter anderem Zoos, Museen und Fahrschulen schließen.

Ausnahmen in NRW

In Nordrhein-Westfalen hat inzwischen knapp die Hälfte der 53 Kreise und kreisfreien Städte eine Sondergenehmigung von der Landesregierung für den Weiterbetrieb des Einzelhandels erhalten. Trotz einer Inzidenz über 100 dürfen dort ab Montag Kunden mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest Geschäfte betreten.



Im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen sollen in Baden-Württemberg keine Ausnahmen ermöglicht werden. Ministerpräsident Kretschmann sagte in Stuttgart, die sogenannte Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 werde "strikt durchgesetzt", da gebe es "kein Vertun".

