Die Landesregierung in Thüringen lockert weitere Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Infrastrukturminister Hoff unterzeichnete eine Verordnung, die am 30. August in Kraft tritt. Demnach dürfen dann staatliche Theater wieder öffnen, wenn sie die Infektionsschutzregeln einhalten. In Pflegeheimen werden die Besuchszeiten ausgeweitet.



Zwar steigt auch in Thüringen die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die rot-rot-grüne Landesregierung rechtfertigte die Lockerungen aber damit, dass der Anstieg moderat sei. Im Landesdurchschnitt gebe es derzeit 2,9 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, hieß es.