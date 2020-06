In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen, rechtlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen am kommenden Samstag aufgehoben.

Gesundheitsministerin Werner teilte nach einer Kabinettsitzung mit, Polizei und Ordnungsämter würden ab dem 13. Juni nicht mehr kontrollieren, ob Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten bestünden. Eine neue, vom Kabinett beschlossene Grundverordnung setze "auf mehr Eigenverantwortung" der Bürger, erklärte die Linken-Politikerin.



In der neuen Verordnung wird lediglich empfohlen, einen Mindestabstand einzuhalten und sich mit maximal zehn Personen zu treffen. Die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr bleibt bestehen. Dorf- und Volksfeste werden in Einzelfällen erlaubt.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte den Wechsel in der Corona-Strategie bereits vor zwei Wochen angekündigt und war damit auf Kritik gestoßen. Auch andere Bundesländer haben die Schutzmaßnahmen zwar gelockert. Mit dem Bund war aber vereinbart, die Kontaktbeschränkungen vorerst bis zum 29. Juni zu verlängern.