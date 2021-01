Thüringens Bildungsminister Holter sieht Fortschritte beim Homeschooling im Vergleich zum ersten Lockdown.

Damals seien in Thüringen 20 Schulen in der Schulcloud angemeldet gewesen, aktuell seien über 700 registriert, sagte der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Zwar seien immer noch nicht alle Schulen ans Internet angebunden, die Serverkapazitäten würden aber ausgebaut. Insgesamt funktioniere das Homeschooling ganz gut, weil die Schulen bereit seien, auch alternative Lösungen zu finden. So würden die Aufgaben an die Schüler dann über E-Mail verteilt. Holter hatte gestern angekündigt, dass die Schulen in Thüringen bis voraussichtlich Ostern geschlossen bleiben. Ausnahmen soll es für Abschlussklassen und Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf geben.



Die Schulschließungen werden seit Monaten kontrovers diskutiert. Bildungsforscher warnen, diese könnten die ohnehin stark ausgeprägte Chancenungerechtigkeit verschärfen. Zudem sei das Homeschooling eine enorme Belastung für die Familien.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.