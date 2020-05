Trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben sich zu Beginn des Pfingstwochenendes viele Touristen und Ausflügler auf den Weg zur Ost- und Nordseeküste gemacht.

Auf der Autobahn 1 Richtung Norden gebe es ein vermehrtes Verkehrsaufkommen, sagte ein Polizeisprecher in Lübeck. Die Einhaltung der Corona-Regelungen würden deswegen stärker kontrolliert. Auch für die Nordseeküste hat die Polizei Kontrollen angekündigt. Hier gibt es teilweise stärkere Einschränkungen. Für die nordfriesischen Inseln und Halligen der Nordsee sowie für St.

Peter-Ording gilt über Pfingsten ein Betretungsverbot für Tagesgäste. Am Sylt-Shuttle der Bahn kam es zu ersten Wartezeiten.



In Bayern und Baden-Württemberg haben zweiwöchige Pfingstferien begonnen. In Südbayern blieb ein Ansturm auf die Ausflugsziele bisher aus.