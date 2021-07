In Großbritannien haben die Corona-Neuinfektionen erstmals seit sechs Monaten die Marke von 50.000 überschritten.

Die Regierung in London gab die Zahl heute mit 51.870 an, das ist der höchste Tageswert seit Mitte Januar. Dennoch hält Premierminister Johnson daran fest, am kommenden Montag alle restlichen Beschränkungen in England aufzuheben. Der führende medizinische Berater der Regierung warnte, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern etwa alle drei Wochen verdoppen könnte, Er sprach von - Zitat - ziemlich furchterregenden Zahlen -, sollte der Trend anhalten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 16.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 10.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.