Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen gelten Tschechien und Bulgarien von heute an nicht mehr als Hochinzidenzgebiete.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts werden die beiden Länder zum normalen Risikogebiet heruntergestuft. Damit entfällt die Pflicht, direkt bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis vorzuweisen. Reisende haben stattdessen nun 48 Stunden Zeit, um nach ihrer Ankunft einen Test zu machen.



Auch für die französische Grenzregion Moselle gilt nun eine Herabstufung. Sie wird - wie der Rest Frankreichs - als Hochinzidenzgebiet angesehen. Bisher galt die Region als Virusvariantengebiet mit verschärften Quarantäneregeln. Die südafrikanische Mutante hatte sich dort stark verbreitet. Laut Premierminister Castex lag ihr Anteil vor zwei Monaten bei etwa 60 Prozent der positiven Corona-Fälle. Inzwischen wird die Variante nur noch in knapp 16 Prozent der Proben gefunden.



In Europa gelten zudem folgende Änderungen: Litauen wird ab heute zum Hochinzidenzgebiet hochgestuft und in Norwegen wird eine weitere Region als Risikogebiet behandelt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.