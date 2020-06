In der Türkei dürfen Restaurants, Cafés und Parks wieder öffnen.

Das gilt ebenfalls für Fitness-Studios, Schwimmbäder, Museen, Büchereien und Strände. Auch Intercity-Züge dürfen von heute an den Betrieb wieder aufnehmen.

Ende der Ausgangssperre in Istanbul

In der Millionenmetropole Istanbul und 14 weiteren türkischen Städten und Provinzen dürfen die Menschen nach einer 48-stündigen, weitgehenden Ausgangssperre ihre Häuser wieder verlassen. Zudem wurden um Mitternacht Reisebeschränkungen für die betreffenden Städte und Provinzen aufgehoben. Die Einwohner dürfen ihre Region nun das erste Mal seit Anfang April wieder verlassen. Das war zuvor nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich.



In der Türkei sind bisher laut offiziellen Zahlen mehr als 4.500 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, über 160.000 Infektionsfälle wurden registriert.