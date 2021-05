Die Weltgesundheitsorganisation hat im vergangenen Jahr zu langsam auf erste Alarmzeichen einer möglichen Gesundheitsbedrohung durch das Coronavirus reagiert - zu diesem Schluss kommt eine von der WHO beauftragte unabhängige Expertenkommission.

Auch viele Länder hätten sich zu lange Zeit gelassen, statt Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Virus zu treffen. In dem Bericht der Kommission heißt es weiter, das bestehende System sei ungeeignet, eine mögliche neue Pandemie zu verhindern.



China hatte Ende Dezember 2019 über die Häufung einer unbekannten Lungenkrankheit in Wuhan berichtet. Die WHO sprach erst am 30. Januar von einer "Notlage von internationaler Tragweite". Das ist die höchstmögliche Alarmstufe, die Länder verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen. Am 11. März warnte die WHO vor einer Pandemie. Nach Ansicht der Kommission versetzte erst die Verwendung dieses Begriffs die Regierungen in Alarmbereitschaft. Um auf neue Pandemien besser vorbereitet zu sein, schlägt das Gremium unter anderem einen Rat für Globale Gesundheitsbedrohungen vor.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 12.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 10.05.)

+ Öffnungen: Welche Bundesländer wieder Tourismus erlauben (Stand 08.05.)

Test und Schutz

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 11.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 11.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 10.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.