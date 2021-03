Trotz steigender Corona-Infektionszahlen hat sich der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans dafür ausgesprochen, die Schulen zumindest für Wechselunterricht weiter offen zu halten.

Es gebe zu viele Kinder, die zu Hause nicht angemessen am Digital-Unterricht teilnehmen könnten und wenig Unterstützung hätten, sagte Walter-Borjans den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, rechnet hingegen mit einer baldigen Rückkehr zum Distanz-Lernen. Es gebe nur eine Möglichkeit, die Schulen auch in einer dritten Welle zu einigermaßen sicheren Orten zu machen: indem man die Lehrerschaft impfe und gleichzeitig mindestens zweimal in der Woche Schnelltests für alle durchführe, sagte Meidinger der "Bild am Sonntag". An beidem hake es jedoch massiv.

