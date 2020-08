Ungarn schließt ab kommendem Dienstag die Grenzen für Urlauber.

Unter anderem Geschäftsreisende sollten aber weiter ins Land kommen können, teilte die Regierung in Budapest mit. Ein Sprecher begründete die Maßnahme mit einer steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Ungarn. Die meisten neuen Fälle seien aufgrund von Ansteckungen im Ausland festgestellt worden. Staatsbürger, die nach Ungarn zurückkehren, müssen sich in Quarantäne begeben.