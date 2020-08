Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Brinkhaus, hat eine Rückkehr zu einem verantwortungsvollen Bundeshaushalt angemahnt.

Es stehe außer Frage, dass die Coronavirus-Pandemie eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation darstelle, sagte Brinkhaus im Deutschlandfunk. Das Konjunkturpaket zur Abmilderung der wirtschaftlichen Schäden sei deshalb absolut gerechtfertigt. Dennoch müsse man schon jetzt über eine - so wörtlich - "Exitstrategie" nachdenken. Man dürfe nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen.



Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft warnte angesichts steigender Infektionszahlen vor einem zweiten Corona-Lockdown. Ein erneutes Herunterfahren von öffentlichem Leben und Geschäftsleben wie im Frühjahr würde erheblich größere Schäden zur Folge haben als beim ersten Mal, heißt es in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, heißt es darin, viele Betriebe hätten ihre finanziellen Reserven aufgebraucht. Zudem wäre bei einem zweiten Lockdown auch der Staat finanziell überfordert.