UNO-Generalsekretär Guterres sieht große Versäumnisse bei der internationalen Zusammenarbeit in der Corona-Krise.

Die Pandemie sei ein Test, der im Wesentlichen nicht bestanden worden sei, erklärte Guterres in New York. Das Virus sei mit weltweit mehr als 30 Millionen bestätigten Infektionen und annähernd einer Million Toten außer Kontrolle geraten. Grund dafür sei, dass es weltweit an Vorbereitung, Kooperation, Einigkeit und Solidarität gefehlt habe. Wenn der Klimakrise genauso begegnet werde, dann befürchte er das Schlimmste, betonte Guterres.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.