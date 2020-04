UNO-Generalsekretär Guterres hat die zunehmende häusliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen während der Coronavirus-Pandemie verurteilt.

Guterres sprach in New York davon, dass in den vergangenen Wochen weltweit ein Anstieg von Angriffen zu verzeichnen gewesen sei. In einigen Ländern habe sich die Zahl der Notrufe von Frauen an Hilfseinrichtungen verdoppelt. Die Vereinten Nationen forderten die Regierungen dazu auf, den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt in die Reaktionspläne gegen die Corona-Pandemie aufzunehmen.