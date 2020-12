Die Reaktionen in der Politik auf die Beschlüsse von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie fallen unterschiedlich aus.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach nannte die Maßnahmen nicht weitreichend genug. Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, es sei riskant, an den Feiertagen die Kontaktbeschränkungen zu lockern. Die Regelungen sehen vor, dass vier Personen aus dem engsten Familienkreis zum eigenen Haushalt dazukommen dürfen. Frühere lasche Maßnahmen seien von Anfang an fraglich gewesen und hätten die Ausbreitung des Coronavirus nicht eindämmen können, so Lauterbach. Der Vorsitzende der FDP, Lindner, forderte eine langfristige Strategie. Die neuen Beschlüsse seien nur Ausdruck einer "Stop and Go"-Politik, bei der sich Lockdowns und Lockerungen ständig abwechselten. AfD-Fraktionschefin Weidel sprach von einem Offenbarungseid für die politisch Verantwortlichen. Die Lockdown-Maßnahmen seien ein Desaster für die Bürger und die deutsche Wirtschaft.



Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 20.200 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 2.433 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den Angaben zufolge im bundesweiten Durchschnitt auf 169,1. Angestrebt wird ein Wert von 50.

