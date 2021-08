Die USA bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern ab Mitte September an, sich eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen zu lassen.

Mit der Zeit lasse die Schutzwirkung der Impfstoffe nach, und die Delta-Variante des Virus breite sich weiter aus, hieß es zur Begründung von den US-Gesundheitsbehörden. Deshalb werde eine neuerliche Impfung mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer beziehungsweise Moderna angeboten.



Die Weltgesundheitsorganisation hält Corona-Auffrischungsimpfungen dagegen derzeit noch nicht für erforderlich. Ein WHO-Sprecher betonte in Genf, es gebe weltweit genügend Impfstoff, dieser werde aber nicht in der richtigen Reihenfolge verabreicht. Erst sollten die am meisten gefährdeten Menschen weltweit zwei Dosen erhalten, bevor die vollständig geimpften Menschen eine Auffrischungsimpfung bekämen. Davon sei man noch weit entfernt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.