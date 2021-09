Die USA wollen im Kampf gegen das Coronavirus weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden.

Dies sei eine "historische Verpflichtung", sagte US-Präsident Biden bei einem virtuellen Corona-Gipfel in Washington. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer solle in den USA produziert werden. Diese Spende sei an keine Bedingungen geknüpft, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Vereinigten Staaten hatten bereits im Juni eine Spende von 500 Millionen Impfdosen angekündigt. Biden rief nun andere Industrienationen dazu auf, Vakzine an ärmere Staaten abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.