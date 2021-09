Die US-Regierung will doppelt so viele Corona-Impfdosen von Biontech/Pfizer ins Ausland liefern wie bislang geplant.

Präsident Biden werde die zugesagte Zahl heute beim Impfgipfel am Rande der UNO-Vollversammlung auf eine Milliarde Dosen erhöhen, teilten Regierungsvertreter mit. Damit steige die Gesamtzahl der von den USA bis einschließlich 2022 versprochenen Impfdosen auf mehr als 1,1 Milliarden.



Ziel des Impfgipfels ist es, bis September kommenden Jahres 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Corona zum impfen. Dieser Prozentsatz soll in jedem einzelnen Land erreicht werden. US-Präsident Biden hatte die internationale Videokonfernz einberufen. Er will dabei laut dem Weißen Haus auch andere Staaten drängen, mehr Impfstoff zur Verfügung zu stellen.



Bislang sind weltweit mehr als 5,9 Milliarden Dosen verimpft worden. Allerdings sind in manchen armen Staaten nur zwei bis drei Prozent der Menschen geimpft.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.